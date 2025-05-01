مستشار الأمن القومي الأمريكي: تقترب من التوصل لاتفاق بين أوكرانيا وروسيا

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الخميس، إن صفقة المعادن مع أوكرانيا تعيد لدافعي الضرائب المليارات التي أنفقتها واشنطن لدعم كييف.

وأكد والتز أن الولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أن على روسيا وأوكرانيا وقف القتال و"نعتقد أن هناك اتفاقا لا يزال قائما".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديميتري ميدفيديف، إن اتفاق المعادن يعني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبر أوكرانيا على دفع ثمن المساعدات.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى موارد المعادن في الأراضي الأوكرانية.

قال ترامب خلال اجتماع مجلس الوزراء: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا، وهذا مفيد لهم أوكرانيا أيضا، لأن حضورا أمريكيا سيتواجد في مواقع التنقيب وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".

يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير، عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه.

بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل، وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية، وفقا لروسيا اليوم.

وبعد مداولات ومفاوضات استمرت منذ فبراير، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على "احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية لا تتضمن أي تغييرات في خصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، فهي لا تزال تابعة لأوكرانيا"، مؤكدة أن الاتفاق بين يتطلب تصديق البرلمان الأوكراني كي يدخل حيز التنفيذ.