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نتنياهو: تدمير حماس أكثر أهمية من تحرير الأسرى

04:49 م الخميس 01 مايو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الانتصار على حركة حماس يعد هدفا أكثر أهمية في الحرب بقطاع غزة من عودة الأسرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى عن نتنياهو القول إن الإفراج عن الأسرى المحتجزين يعتبر"هدفا مهما للغاية" ولكن هناك هدفا أسمى.

وقال خلال فعاليات للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل " الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وسنحقق ذلك".

ويذكر أن أهالي الأسرى طالما اتهموا نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر بالعدوان على قطاع غزة لتدمير حركة حماس.

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