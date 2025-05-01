مقتل 12 شخصا في الفلبين جراء اصطدام حافلة ركاب بسيارات

مانيلا -(أ ب)

قالت الشرطة الفلبينية، اليوم الخميس، إن حافلة ركاب مسرعة اصطدمت بعدد من السيارات المتوقفة عند بوابة تحصيل الرسوم على أحد الطرق السريعة في شمال الفلبين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينهم أطفال.

وأضافت الشرطة أن أكثر من عشرين شخصا آخرين أصيبوا بجروح في حادث التصادم الذي وقع في مدينة تارلاك، شمالي مانيلا، خلال فترة ازدحام مروري في عطلة عيد العمال.

وقال قائد شرطة تارلاك، لفتنانت كولونيل روميل سانتوس، للصحفيين، إن سائق الحافلة، الذي كان من بين المصابين، تم احتجازه حيث أخبر المحققين في البداية أنه غفا قبل وقوع الحادث بقليل.

وقالت الشرطة إن الحافلة اصطدمت بشاحنة صغيرة كانت مصطفة مع ثلاث سيارات أخرى عند بوابة تحصيل الرسوم. وكان عشرة من القتلى، بينهم أطفال، في الشاحنة الصغيرة التي علقت بين الحافلة المسرعة من الخلف وسيارة أخرى كانت أمامها.

وأضافت الشرطة أن زوجين لقيا حتفهما في حادث التصادم الذي وقع قرابة منتصف النهار في حر الصيف الحارق، مشيرة إلى أن العديد من المصابين كانوا من ركاب الحافلة.

يشار إلى أن حوادث المركبات شائعة في الفلبين بسبب ضعف تطبيق قواعد السلامة والمرور، والمركبات المعيبة، والقيادة المتهورة.