نتنياهو: تدمير حماس أكثر أهمية من تحرير الأسرى

تل آبيب- (د ب أ)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الانتصار على حماس بأنه يعد هدفا أكثر أهمية في الحرب بقطاع غزة من عودة الأسرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ووسائل إعلام أخرى عن نتنياهو القول إن الإفراج عن الأسرى يعتبر" هدفا مهما للغاية" ولكن هناك هدفا أسمى.

وقال خلال فعاليات للاحتفال بيوم استقلال إسرائيل " الهدف الأسمى هو الانتصار على أعدائنا، وسنحقق ذلك".

ويذكر أن أقارب الرهائن طالما اتهموا نتنياهو بتعريض حياة الأسرى للخطر بالعملية العسكرية لتدمير حركة حماس.