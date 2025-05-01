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حاكم خيرسون: 7 قتلى وأكثر من 20 جريحا جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على سوق

04:30 م الخميس 01 مايو 2025

هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أرشيفية

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موسكو- (د ب أ)

قال حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية المعين من قبل موسكو، فلاديمير سالدو، عبر تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب "أكثر من 20" شخصا آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، والذي استهدف سوقا مزدحما بمنطقة خيرسون جنوبي البلاد.

وأضاف سالدو أن الهجوم استهدف سوقا في مدينة أوليشكي على الضفة الأخرى لنهر دنيبر من مدينة خيرسون.

ونشر سالدو مقطعا قصيرا مصورا من الجو عبر تطبيق تليجرام، لم يظهر تفاصيل الهجوم أو أعمال الإنقاذ التي تلته.

وأظهر مقطع مصور آخر، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، شخصا بلا حراك، فيما يمر أشخاص آخرون بهدوء.

يشار إلى أن القوات الروسية احتلت بلدة أوليشكي منذ نحو ثلاث سنوات. واستعادت القوات الأوكرانية خيرسون الواقعة على الضفة الأخرى للنهر.

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هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية حاكم منطقة خيرسون الأوكرانية استهداف سوق في مدينة أوليشكي 7 قتلى وأكثر من 20 جريح
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