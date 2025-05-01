"أكبر حريق منذ عقد" تحاول إسرائيل مكافحته وتطلب مساعدة دولية

بي بي سي

اندلعت حرائق في غابات على الطريق الواصل بين القدس وتل أبيب، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إخلاء مناطق وإغلاق طريق سريع رئيسي، فيما حذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أن الحرائق المستعرة قد تصل إلى مدينة القدس.

ونشرت قوات من الجيش الإسرائيلي لمساعدة أجهزة الإطفاء على مكافحة الحرائق التي تسببت بعدة إصابات.

في غضون ذلك، طلبت إسرائيل من دول عدة المساعدة في السيطرة على الحرائق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سائقين يتركون مركباتهم على الطريق ويهربون من النيران، بينما تصاعد دخان كثيف فوق قمم تلال محيطة.

"الدفاع عن القدس"

ونشر مكتب نتنياهو رسالة مصورة لرئيس الوزراء، نبه فيها من أن "الرياح الغربية قد تدفع الحريق بسهولة نحو ضواحي (القدس) ووصولاً إلى المدينة".

وتابع "في الوقت الراهن، الأولوية هي للدفاع عن القدس"، واصفاً الوضع بأنه "حال طوارئ وطنية".

أما قائد جهاز الإطفاء، إيال كاسبي، قال في مؤتمر صحفي "نحن نواجه أكبر حريق في إسرائيل منذ عقد من الزمن".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن نحو 120 فريقاً لمكافحة الحرائق يشارك في عمليات الإطفاء. وأتى الحريق على نحو 24 ألف دونم، على ما ذكرت صحيفة هآرتس، علماً بأن هذه الحرائق اندلعت ظهر الأربعاء.

وحذّرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من أنّ مئات المدنيّين معرضون للخطر بسبب الحرائق، وقالت إنها عالجت 23 شخصاً على الأقل إصاباتهم طفيفة، مشيرة إلى أنها رفعت حال التأهّب إلى أقصى درجة.

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات لقيادة الجيش بنشر قوات للمساعدة في التعامل مع الحرائق، وقال "نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق".

وساعدت قوات من الجيش في إجلاء أشخاص محاصرين على الطرق وسط سحب كثيفة من الدخان الأسود، بحسب وكالة فرانس برس.

وأخليت خمس مناطق على الأقل تقع على بعد نحو 30 كيلومتراً إلى الغرب من القدس، وفق الشرطة المحلية، فيما أغلق الطريق السريع الرئيسي وتم إجلاء السكان القاطنين على طول الطريق.

ولاحقاً، سمح بعودة عدد من السكان إلى أماكن إقامتهم، فيما أعيد فتح بعض الطرق وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

عمل جرمي؟

وتوجّه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي يشرف على إدارة خدمة الإطفاء في إسرائيل إلى المنطقة المتأثرة التي تشهد عادة حرائق غابات في هذا الوقت من العام.

وفي تصريح مصوّر، قال بن غفير إنه يجري العمل على تقديم مزيد من الدعم والمساعدة للمناطق المتضررة وإجلاء المدنيين العالقين.

وانتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية مما دفع إلى إخلاء ما لا يقل عن خمسة تجمعات سكانية وفق ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وفي بيان لاحق، ألمح بن غفير إلى أن الحرائق قد تكون عملاً جرمياً، وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه "خلال محاولته إشعال النار في حقل في جنوب المدينة".

لكن أي بيان رسمي لم يُقم أي رابط مباشر بين الواقعتين.

في حين، أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أنه فتح تحقيقاً لمعرفة أسباب حدوث الحرائق، وفق صحيفة جيروزاليم بوست.

وأضاف بن غفير "ستواصل الشرطة جهودها لاعتقال جميع المتورطين في أعمال الحرق الإرهابية هذه".

وأعلنت بلدية القدس إلغاء كل الفعاليات المقررة ليل الأربعاء، في المدينة بمناسبة يوم الاستقلال الوطني.

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء "لن تتمكن خدمات الإنقاذ والاستجابة للحرائق من المشاركة في تأمين الأحداث"، مشيراً إلى احتمال إلغاء العديد من احتفالات اليوم الوطني.

ومن المتوقع أن تصل طائرات إطفاء إلى إسرائيل "في أقرب وقت ممكن" من دول عدة بما في ذلك إيطاليا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.

وأعلن مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أنّ طائرتين لإطفاء الحرائق وصلتا من إسبانيا وثالثة وصلت من فرنسا، إضافة إلى دعم من رومانيا.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمّرة، مؤكداً جاهزية باريس لتقديم "دعم مادي" في مواجهة هذه الأزمة.

وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة "إكس"، "كلّ التضامن مع الشعب الإسرائيلي الذي يواجه حرائق مروّعة". وأضاف أنّ "فرنسا مستعدّة لتقديم دعم مادّي في الساعات المقبلة".

وفي الأسبوع الماضي، عندما أصبحت الحرائق على مقربة من المنطقة نفسها في القدس، قال نتنياهو إنه يدرس طلب تعزيزات دولية، إلا أن تلك الحرائق تمت السيطرة عليها في نهاية المطاف.