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الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب بإعدام 30 مدنيًا في أم درمان

03:11 م الخميس 01 مايو 2025

المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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وكالات

أعلن المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، مقتل 40 مدنيا بهجمات للدعم السريع على الفاشر ومخيم أبو شوك خلال الأيام الماضية.

وعبّر تورك، عن قلق أممي واسع من تقارير توثق عمليات إعدام خارج نطاق القانون في ولاية الخرطوم بالسودان، مشيرا إلى أن صورا أظهرت إعدام مسلحين بزي الدعم السريع 30 مدنيا في منطقة الصالحة جنوب أم درمان.

وأوضح تورك، أن قائد ميداني في الدعم السريع أقر بوقوع الإعدامات في أم درمان، مؤكدا أن القتل العمد للمدنيين أو لغير المشاركين في القتال جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

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فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان هجمات للدعم السريع إعدامات في أم درمان الأمم المتحدة.
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