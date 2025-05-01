ترامب يناقش مع دولة عربية استقبال مدانين بتهم جنائية

(وكالات)

ذكرت مصادر مطلعة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت قد ناقشت مع حكومتي ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين من الولايات المتحدة لديهم سجلات جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الشبكة الأمريكية، جرى بحث إرسال هؤلاء المهاجرين، الذين تشملهم سجلات جنائية، إلى ليبيا ورواندا، في إطار مساعي الإدارة لتطبيق سياسات أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية. كما تمثل هذه المحادثات جزءًا من استراتيجية أوسع للحد من التوافد على الحدود الأمريكية، من خلال نقل الأشخاص المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة إلى دول أبعد جغرافيًا.

وفي يناير الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينص على تسهيل التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات مع دول أخرى لإعادة طالبي اللجوء، بما في ذلك المهاجرين ذوي السجلات الجنائية. وفي سياق مشابه، تأمل الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاقية مع ليبيا تسمح بترحيل طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقًا لما أوردته مصادر مطلعة.

ورغم هذه المحاولات، لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بعد بشأن الجنسيات التي ستكون مؤهلة للترحيل، بينما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ سياسات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالهجرة دون الكشف عن تفاصيل هذه المحادثات.