مسؤول إسرائيلي: اغتلنا عنصرًا في حزب الله بغارة على جنوب لبنان

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، الخميس، إن مسيرة تابعة لسلاح الجو استهدفت سيارة في منطقة ميس الجبل جنوبي لبنان.

وأوضحت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال عنصرا في حزب الله في غارة على جنوب لبنان.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بين بلدتي ميس الجبل وبليدا جنوبي لبنان.

وفي إطار ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 3 أشخاص بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.