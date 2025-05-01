إعلان

الأونروا: نحو 660 ألف طفل في غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي بسبب الحرب

01:02 م الخميس 01 مايو 2025

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، إن نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي بسبب الحرب.

وأشارت الأونروا، إلى أن أنشطة التعليم المؤقتة في غزة تأثرت بشدة بعد استئناف القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة في القطاع زادت صعوبة حصول الأطفال على دعم نفسي وترفيهي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر أممية، أن إسرائيل أعلنت 70% من قطاع غزة إما مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء منذ استئناف القتال.

وأشارت المصادر الأممية، إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص، موضحة أن المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء في غزة تشمل نصف آبار المياه في القطاع ومرافق طبية.

وقبل أيام، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء منطقة إنسانية جنوبي قطاع غزة في رفح الفلسطينية تضم مدينة خيام على الحدود مع مصر، مشيرًة إلى أن "المنطقة الآمنة" الجديدة تقع بين محور موراج والحدود المصرية.

ولفتت البث الإسرائيلية إلى أنه سيُسمح بانتقال الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع إلى المنطقة الإنسانية في رفح بعد خضوعهم لتفتيش أمني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم إدخال المساعدات إلى المنطقة الإنسانية برفح وتوزيعها على السكان من خلال شركات مدنية مرجح أن تكون أمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأونروا التعليم في غزة القصف الإسرائيلي أوامر التهجير الإسرائيلية أطفال غزة لا يتلقون التعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة
صندوق النقد يدعو المركزي المصري لتوخي الحذر في خفض سعر الفائدة