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وزير الخارجية السوري: أجرينا مناقشات بنّاءة مع الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل بلدنا

12:57 م الخميس 01 مايو 2025

أسعد حسن الشيباني

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وكالات

أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن شكره الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، وكذلك وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاته البناءة بشأن مستقبل سوريا".

وشدد الشيباني، في حواره مع الجانب الأمريكي على ضرورة رفع العقوبات من أجل حياة كريمة للسوريين، مضيفا "زيارتنا إلى الولايات المتحدة محطة مهمة في مسار استعادة سوريا مكانتها الإقليمية والدولية".

وأكد الشيباني، على أن أي دعوة للتدخل الخارجي تحت أي ذريعة أو شعار لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، مشددا على أن نبذ الطائفية والفتنة ودعوات الانفصال ضرورة وطنية.

وأوضح وزير الخارجية السوري، أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار والتشارك الفعلي بين مكونات الشعب بعيدا عن الإملاءات.

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أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري الإدارة الأمريكية
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