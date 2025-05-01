مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يصادق غدًا على خطط توسيع الحرب بغزة

وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد غدا اجتماعا للتصديق على خطط توسيع العملية العسكرية في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في بيان، إن جيش الاحتلال خارج كل الخلافات في إسرائيل ولديه أهداف مشتركة كشعب واحد، لافتا إلى أنه قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج إلى ذلك.

وأكد زامير، أن الحرب أزهقت أرواح كثير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك من دفعوا ثمنا كبيرا.

وأوضح زامير، أن قواته تتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامها.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها هي إعادة الأسرى من قطاع غزة، مضيفا "نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة".