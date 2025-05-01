الأمم المتحدة: إسرائيل أعلنت 70% من غزة إمّا مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء

وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مصادر أممية، الخميس، إن إسرائيل أعلنت 70% من قطاع غزة إما مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء منذ استئناف القتال.

وأشارت المصادر الأممية، إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص، موضحة أن المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء في غزة تشمل نصف آبار المياه في القطاع ومرافق طبية.

وقبل أيام، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء منطقة إنسانية جنوبي قطاع غزة في رفح الفلسطينية تضم مدينة خيام على الحدود مع مصر، مشيرًة إلى أن "المنطقة الآمنة" الجديدة تقع بين محور موراج والحدود المصرية.

ولفتت البث الإسرائيلية إلى أنه سيُسمح بانتقال الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع إلى المنطقة الإنسانية في رفح بعد خضوعهم لتفتيش أمني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم إدخال المساعدات إلى المنطقة الإنسانية برفح وتوزيعها على السكان من خلال شركات مدنية مرجح أن تكون أمريكية.