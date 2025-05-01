السودان: قصف للدعم السريع يستهدف القصر الرئاسي في الخرطوم

وكالات

قال مصدر عسكري سوداني، الخميس، إن قوات الدعم السريع تقصف محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأعلن مصدر بالجيش السوداني، مقتل 6 جنود في قصف لمليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة 18 في كوستي جنوبي السودان.

وأفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجارات في مدينة كوستي جنوبي السودان.

وأكد المسؤول العسكري السوداني، أن مليشيا الدعم السريع تهاجم مدينة النهود في غرب كردفان بأكثر من 300 مركبة قتالية.

وكشفت مصادر عسكرية سودانية، أن قوات الدعم السريع يشن هجوما على مدينة النهود بولاية غرب كردفان من 3 محاور.