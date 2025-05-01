رئيس الأركان الإسرائيلي: قد نوسع العملية القتالية بغزة إذا احتجنا إلى ذلك

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في بيان، الخميس، إن قواته تتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامها.

وأكد زامير، أن الحرب أزهقت أرواح كثير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك من دفعوا ثمنا كبيرا.

وأوضح زامير، أن جيش الاحتلال خارج كل الخلافات في إسرائيل ولديه أهداف مشتركة كشعب واحد، لافتا إلى أنه قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج إلى ذلك.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها هي إعادة الأسرى من قطاع غزة، مضيفا "نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة".