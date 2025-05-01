إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: قد نوسع العملية القتالية بغزة إذا احتجنا إلى ذلك

11:28 ص الخميس 01 مايو 2025

إيال زامير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير في بيان، الخميس، إن قواته تتعامل مع حرب مركبة ومتعددة الجبهات وثمة تحديات كبيرة أمامها.

وأكد زامير، أن الحرب أزهقت أرواح كثير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك من دفعوا ثمنا كبيرا.

وأوضح زامير، أن جيش الاحتلال خارج كل الخلافات في إسرائيل ولديه أهداف مشتركة كشعب واحد، لافتا إلى أنه قد يوسع العملية القتالية بقطاع غزة إذا احتاج إلى ذلك.

وأشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها هي إعادة الأسرى من قطاع غزة، مضيفا "نسعى إلى تدمير حماس وحفظ أمن مناطق غلاف غزة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي العملية القتالية بغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة