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حماس: قرار سويسرا بحظرنا انحياز خطير لإسرائيل وتنكّر لالتزاماتها القانونية والإنسانية

11:18 ص الخميس 01 مايو 2025

حركة حماس

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وكالات

انتقدت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قرار سويسرا حظر الحركة معتبرة أنه انحياز خطير للاحتلال الإسرائيلي وتنكر لالتزاماتها القانونية والإنسانية.

وقالت حماس، إن التزامات سويسرا السياسية والأخلاقية توجب تحركا عاجلا لوقف انتهاكات حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقانون الدولي.

وطالبت حماس، سويسرا بالتراجع عن قرارها الجائر وبالانحياز إلى العدالة ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.

وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان، مساء الأربعاء، حظر حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من 15 مايو المقبل.

وينص القانون السويسري الجديد، على منع جميع أنشطة حركة المقاومة الفلسطينية أو دعمها، فضلا عن السماح للسلطات بطرد وحظر دخول أفرادها إلى خارج البلاد.

وأوضح مسؤولون، أن القانون يهدف إلى منع استخدام حماس للبلاد كمركز مالي.

وكانت ألمانيا، اتخذت إجراء مماثلا بحظر الحركة الفلسطينية بعد نحو شهر من عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.

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