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الرئيس الإسرائيلي: الانقسام السياسي قد يؤدي إلى أعمال عنيفة وخطيرة

11:13 ص الخميس 01 مايو 2025

إسحاق هرتسوغ

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وكالات

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الخميس، إن على الحكومة العمل بكل طريقة لإعادة الأسرى من قطاع غزة.

وشدد هرتسوغ، على ضرورة إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن الخلافات والانقسامات، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي في إسرائيل قد يؤدي إلى أعمال عنيفة وخطيرة ويجب التوقف قبل فوات الأوان.

وأكد هرتسوغ، أن عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا خط أحمر وآمل وضع قواعد للعلاقة بين الحكومة والشاباك، مضيفا "رئيس الشاباك رونين بار فشل فشلا ذريعا في 7 أكتوبر 2023".

وأوضح هرتسوغ، أن المواجهة بين الحكومة والشاباك أظهرت ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر.

وفي سياق منفصل، شدد الرئيس الإسرائيلي، على أن العبء على جنود الاحتياط لا يطاق وهناك نقص واضح في عدد المقاتلين يجب سده بتجنيد الحريديم.

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إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي الانقسام السياسي
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