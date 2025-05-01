أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 953 ألفا و190 فردا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو 953 ألفا و190 فردا، من بينهم 1230 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10732 دبابة، منها ثلاث دبابات أمس الأربعاء، و22364 مركبة قتالية مدرعة، و27136 نظام مدفعية، و1375 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1148 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و335 مروحية، و34401 طائرة مسيرة، و3196 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و46750 من المركبات وخزانات الوقود، و3869 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.