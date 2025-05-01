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الجيش السوداني: مقتل 6 جنود بهجوم للدعم السريع على مقر الفرقة 18

10:59 ص الخميس 01 مايو 2025

الجيش السوداني

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وكالات

أعلن مصدر بالجيش السوداني، الخميس، مقتل 6 جنود في قصف لمليشيا الدعم السريع على مقر الفرقة 18 في كوستي جنوبي السودان، وفق تصريحات لقناة "الجزيرة".

وأفادت تقارير إعلامية، بوقوع انفجارات في مدينة كوستي جنوبي السودان.

وأكد المسؤول العسكري السوداني، أن مليشيا الدعم السريع تهاجم مدينة النهود في غرب كردفان بأكثر من 300 مركبة قتالية.

وكشفت مصادر عسكرية سودانية، أن قوات الدعم السريع يشن هجوما على مدينة النهود بولاية غرب كردفان من 3 محاور.

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الجيش السوداني مقتل جنود الفرقة 18 السودان
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