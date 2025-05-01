إسرائيل: إجلاء أكثر من 10 آلاف مستوطن من بلدة ماتيه يهودا بسبب الحرائق

وكالات

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس مجلس بلدة ماتيه يهودا الإسرائيلية قرب القدس، الخميس، إن السلطات أجلت أكثر من 10 آلاف من السكان بسبب الحرائق.

وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن دائرة الأراضي في إسرائيل، أن النيران المندلعة في جبال القدس أحرقت أكثر من 24 ألف دونم حتى الآن.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرائق الضخمة في إسرائيل قد تصل إلى ملايين الدولارات.

وأكدت هيئة الإطفاء الإسرائيلي، عدم استطاعتها السيطرة على حرائق جبال القدس بعد، مشيرة إلى أنه تم فتح معظم الطرق التي أغلقت أمس.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن وزارة السياحة الإسرائيلية شكّلت غرفة عمليات خاصة لإدارة إجلاء السكان من بلدات تهددها الحرائق.

وتواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية، مساعيها للسيطرة على الحرائق المستعرة قرب الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب والتي خلفت إصابات عدة مما استدعى وضع طواقم الإغاثة في حالة تأهّب.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة أجهزة الإطفاء على التعامل مع الحرائق المستعرة.