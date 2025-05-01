باكستان تعرض الانضمام للهند في التحقيق بشأن هجوم كشمير

إسلام آباد - (د ب أ)

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا سناء الله خان لوسائل إعلام اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين.

وقال خان لقناة جيو نيوز الباكستاني إن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر.

وأدانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خان إن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.

وكان مسلحون شنوا هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود.