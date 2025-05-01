إعلان

باكستان تعرض الانضمام للهند في التحقيق بشأن هجوم كشمير

10:51 ص الخميس 01 مايو 2025

باكستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إسلام آباد - (د ب أ)

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون السياسية رانا سناء الله خان لوسائل إعلام اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى تحقيق يجريه المسؤولون الهنود في هجوم كشمير للتوصل إلى الحقائق وتجنب تصاعد الصراع بين الدولتين الجارتين.

وقال خان لقناة جيو نيوز الباكستاني إن إجراء تحقيق من جانب طرف ثالث هو خيار آخر.

وأدانت باكستان الهجوم الذي أودى بحياة العشرات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال خان إن الحرب سوف تكون مدمرة للبلدين.

وكان مسلحون شنوا هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر الهندي من كشمير يوم 22 أبريل، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان الهند هجوم كشمير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تكشف طقس الـ 72 ساعة المقبلة
صندوق النقد يدعو المركزي المصري لتوخي الحذر في خفض سعر الفائدة