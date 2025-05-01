روسيا تسقط 8 مسيرات أوكرانية ومسيراتها تستهدف أوديسا وخاركيف



وكالات

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، عدة طائرا أوكرانية مسيرات خلال الليل، فيما أعلن كييف عن مقتل شخصين وإصابة 5 بهجوم هجوم روسي واسع بطائرات مسيرة على أوديسا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 8 طائرات أوكرانية مسيرة، منها مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، ومثلهما فوق أراضي مقاطعة فورونيج"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح البيان أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت أيضا "مسيرتان فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وفي مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا الأوكرانية أعلن عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في هجوم واسع النطاق شنته القوات الروسية باستخدام طائرات مسيرة، وفقا لمسؤولين محليين.

وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، في منشور على تطبيق تليجرام صباح اليوم الخميس، إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية متعددة الطوابق وسوبرماركت ومدرسة وعدد من السيارات، مضيفا أن حرائق اندلعت في بعض مناطق المدينة نتيجة القصف.

وفي مكان خر، أفاد حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، بأن المدينة الواقعة شرقي البلاد تعرضت بدورها لهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق هناك، وفقا للمعلومات الأولية.

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أما في مدينة سومي شمالا، القريبة من الحدود الروسية، فأُصيبت منشأة صناعية، بحسب ما أفاد به رئيس البلدية بالإنابة، أرتيم كوبزار.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.