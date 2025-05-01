ترامب: انتصارات اقتصادية ضخمة لأمريكا في غضون عام



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته بأنه لم يرتكب أي أخطاء خلال أول 100 يوم له في منصب رئيس الدولة، واعدا بانتصارات اقتصادية ضخمة لأمريكا في غضون عام.

جاء ذلك في مقابلة عبر الهاتف أجرتها معه قناة "نيوز نايشن" NewsNation الأربعاء بمناسبة انقضاء أول 100 يوم من ولايته الرئاسية الثانية.

وعندما سئل عن أكبر خطأ ارتكبه خلال أول 100 يوم، أجاب ترامب: أنه "أصعب سؤال" لأنه "لا يعتقد حقا أنه ارتكب أي أخطاء"، مشيرا إلى أن البلاد تمر بفترة انتقالية وسط عدم اليقين الاقتصادي بشأن سياساته التعريفية.

وردا على سؤال حول مشاعر الجمهور تجاه سياساته، قال ترامب: "أنا رجل صادق"، وألقى باللوم على إدارة بايدن لتسليمها اقتصادا ضعيفا، وفقا لروسيا اليوم.

وعلى الرغم من بعض المخاوف من أن التعريفات الجمركية قد تضر بالمستهلكين الأمريكيين والاقتصاد، أصر ترامب على أنها ضرورية لإعادة التوازن إلى التجارة.

وقال: "أعتقد أنكم سترون انتصارات اقتصادية ضخمة خلال العام المقبل، أكبر بكثير مما قد يتصوره أحد الآن، كما قلت، نحن نخسر مليارات ومليارات الدولارات في التجارة سنكسب الملايين والمليارات من الدولارات، لكن هذا يحتاج إلى وقت لا يحدث بين عشية وضحاها، لكنه سيحدث أسرع بكثير مما يعتقد الناس".