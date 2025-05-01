وزير دفاع أمريكا يُحذر إيران: ستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره



وكالات

حذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إيران من أنها ستدفع ثمن دعمها للحوثيين في اليمن.

وكتب هيجسيث على منصة إكس "رسالة إلى إيران: نرى دعمكم الفتاك للحوثيين، نعرف تماما ما تفعلونه، وأنتم تدركون جيدا ما يستطيع الجيش الأمريكي فعله، وقد تم تحذيركم، وستدفعون الثمن في الوقت والمكان الذي نختاره".

يأتي ذلك بعدما أعلن البنتاجون، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من 1000 هدف في اليمن منذ بدء حملتها الجوية ضد حركة أنصار الله الحوثية منذ منتصف مارس، وفقا لروسيا اليوم.

أكد المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل، في بيان أصدره بمناسبة مرور 100 يوم على عمل وزارة الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الثانية، أن الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) منذ 15 مارس أدت إلى مقتل مقاتلين وقادة من الحوثيين، وأسهمت في إضعاف قدراتهم العسكرية.

وأشار البيان إلى أن العدد المعلن يمثل زيادة عن بيان سابق صادر عن القيادة المركزية يوم الأحد الماضي، والذي أفاد بأن القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 800 هدف.

وأُطلق على العملية العسكرية اسم "عملية الفارس الخشن" (Operation Rough Rider)، وشملت تدمير العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومواقع تخزين وإنتاج الأسلحة التابعة للحوثيين.

وقال مسؤولون في البنتاجون، إن الضربات ستتواصل إلى حين توقف الجماعة عن تنفيذ هجمات ضد السفن العسكرية والتجارية التي تعبر الممرات البحرية في البحر الأحمر ومحيطه.