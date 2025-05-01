بعد هجوم كشمير.. أمريكا تحث الهند وباكستان على تهدئة التوتر



وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو حث الهند وباكستان على العمل سويا لتهدئة التوتر بعد هجوم شنه متشددون الأسبوع الماضي في الجزء الذي تديره الهند من كشمير.

وأكدت زارة الخارجية في بيانين منفصلين بعد أن تحدث روبيو مع سوبرامانيام جيشينكار وزير الشؤون الخارجية الهندي ومع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كل على حدة، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي عبر عن دعمه للهند في التصدي للتطرف وحث باكستان على التعاون في التحقيق في الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 20 شخصا، بحسب الغد.

وأعلنت حكومة الهند الأربعاء إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام شركات الطيران الباكستانية، بعد أيام من قرار باكستان منع شركات الطيران الهندية من التحليق فوق أراضيها في أعقاب مقتل 26 رجلا في هجوم على سياح في إقليم كشمير.

وأظهر إشعار للطيارين أصدرته الحكومة الهندية أن حظر تحليق الطائرات الباكستانية يسري من 30 أبريل إلى 23 مايو.

واتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الهند بممارسة "استفزازات" و"السعي الى التصعيد"، خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين إثر هجوم كشمير.

وأورد بيان أصدرته إسلام اباد أن شريف ندد خلال المكالمة "بالموقف الاستفزازي والساعي إلى التصعيد" من جانب الهند.

كانت الخارجية الأمريكية أعلنت أن روبيو سيتصل بنظيريه الهندي والباكستاني لحضهما "على عدم مفاقمة الوضع".