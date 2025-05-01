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صفحة جديدة.. ترامب: رئيس وزراء كندا سيزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل

02:03 ص الخميس 01 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتطلع إلى التوصل لاتفاق تجاري وإنه سيزور البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، إنه هنأ كارني على فوزه في الانتخابات عندما أجريا اتصالا الثلاثاء، وفقا لسكاي نيوز.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "اتصل بي أمس وقال دعنا نتوصل إلى اتفاق".

وأضاف أن كارني "كان لطيفا للغاية، وقد هنأتُه"، موضحا أن كارني يعتزم زيارة البيت الأبيض في غضون أسبوع.

وفاز كارني بالانتخابات البرلمانية الكندية، ليصبح رئيس الوزراء لكندا، بعد استقالة جاستن ترودو قبل أشهر.

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