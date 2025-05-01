أوكرانيا: الاتفاق مع واشنطن سيمول مشاريع لاستخراج معادن ونفط وغاز

وكالات

قالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الاتفاق مع واشنطن سيمول مشاريع لاستخراج معادن ونفط وغاز، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلنت كل من أوكرانيا والولايات المتحدة، الأربعاء، استعدادهما لتوقيع اتفاقية بشأن المعادن عقب مفاوضات استمرت لأشهر، تخللتها توترات ومراجعات متأخرة أثارت تساؤلات حول توقيت التوقيع.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في تصريح للصحفيين من البيت الأبيض: "نحن مستعدون للتوقيع. قرر الأوكرانيون الليلة الماضية إجراء بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة"، مضيفا: "نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ومستعدون إذا أبدوا الاستعداد لذلك".

وأفادت مصادر مطلعة أن مسؤولاً أوكرانياً كان في طريقه إلى واشنطن لإتمام التوقيع، غير أن الولايات المتحدة طلبت من كييف توقيع وثيقتين إضافيتين، وهو ما اعتبرته أوكرانيا خطوة سابقة لأوانها، فيما نفى بيسنت وجود أي محاولات أميركية لتعديل ما تم الاتفاق عليه مسبقاً خلال مطلع الأسبوع.

ويُعد الاتفاق خطوة محورية في تعزيز العلاقات بين كييف وواشنطن، إذ سيمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى الثروات المعدنية في أوكرانيا، ضمن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدفع مسار التسوية السلمية للصراع الروسي الأوكراني.

وتشير مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، إلى أن أوكرانيا تمكنت من حذف بند يُلزمها بسداد مستحقات عن المساعدات العسكرية الأميركية السابقة، وهو ما كانت كييف تعارضه بشدة.

وتُعد الولايات المتحدة أكبر مانح عسكري لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، حيث تُظهر بيانات معهد كيل الألماني أن حجم المساعدات الأميركية تجاوز 64 مليار يورو (72 مليار دولار).