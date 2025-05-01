خبير أمريكي: أوكرانيا ستستمر في تحمل الخسائر إذا لم تقبل اتفاق السلام



وكالات

قال الخبير الأمريكي جيفري ساكس، إن أوكرانيا ستضطر إلى الاختيار بين تسوية النزاع بشروط لا ترضي كييف، أو تحمل المزيد من الخسائر العسكرية في حال رفضها ذلك.

وأشار إلى نقطتين تتعلقان بالوضع الحالي في أوكرانيا: "أولا: أن القوات الأوكرانية تتعرض للهزيمة في ساحة المعركة، ولن يتغير هذا الوضع في الأشهر أو حتى السنوات القليلة المقبلة".

ثانيا: "من غير المرجح أن تواصل الولايات المتحدة تقديم دعم فعال لكييف في عهد الرئيس دونالد ترامب"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ساكس: "أمام أوكرانيا خيار حقيقي، وهو إما أن تقبل باتفاق سلام لا يتوافق مع قائمة رغباتها، لكنه يعكس الحقائق التي تواجهها، أو أن تستمر في تحمل الخسائر على الأرض.. نحن نقترب من نوع من النهاية".

وفي الأسبوع الماضي، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن تصريحاته بشأن القرم تضر بالمفاوضات مع روسيا. وقال ترامب إن الوضع في أوكرانيا مؤسف، وأن على زيلينسكي إما أن يبرم اتفاق سلام، أو سيخسر البلاد بأكملها خلال ثلاث سنوات.

وقد أكدت موسكو مرارا على عدم استعداد كييف للتفاوض بجدية. كما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زيلينسكي هو من أفسد اجتماع لندن حول أوكرانيا، وهدنة عيد الفصح، وقرار وقف الضربات على المنشآت الطاقة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن هناك تقدما معينا في المفاوضات، لكنه أكد أن الطريق ما زال طويلا أمام المزيد من المناقشات.