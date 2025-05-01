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ترامب: الطفل الأمريكي قد يحصل على لعبتين بدلا من 30 لكن الصين ستعاني أكثر

12:07 ص الخميس 01 مايو 2025

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واشنطن - (أ ب)

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تتسبب في انخفاض المنتجات وزيادة سعرها في الولايات المتحدة، قائلا إن الأطفال الأمريكيين قد "يحصلون على دميتين بدلا من 30" ، ولكن الصين ستعاني بشكل أكبر في حربه التجارية.

وحاول الرئيس الأمريكي خلال اجتماع مع إدارته، طمأنة مواطني بلاده الذين يساورهم القلق من أن الرسوم الجمركية لن تؤدي إلى ركود، بعدما أظهر تقرير حكومي جديد أن الاقتصاد الأمريكي قد انكمش خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري.

وألقى ترامب اللائمة على سلفه الديمقراطي جو بايدن في أي انتكاسات، بينما قال لحكومته إن رسومه الجمركية تعني أن الصين "تواجه صعوبة هائلة لأن مصانعهم لا تتاجر"، و أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى واردات من بكين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد إعلان وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بمعدل سنوي بلغ 0,3 % في الربع الأول.

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