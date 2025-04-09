ترامب: الصين غير متحمسة لتوقيع اتفاق بشأن تيك توك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاق شراء تطبيق "تيك توك" ما زال قيد المناقشة، وأن الصين ليست متحمسة للتوقيع عليه في الوقت الراهن. وأكد ترامب أنه سيبقى على الطاولة الانتظار لمعرفة تطورات المفاوضات.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت في وقت سابق أن الصين كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق بشأن بيع "تيك توك" قبل فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب، مشيرة إلى أن الصين قد أوقفت الصفقة بعد إعلان هذه الرسوم.

من جانبها، أكدت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" أنها تواصلت مع الإدارة الأمريكية لبحث الحلول المحتملة حول الصفقة.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن خطط لتوقيع أمر تنفيذي لتمديد عمل "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا إضافية، مؤكدًا أن الحكومة الأمريكية لا تسعى إلى إغلاق التطبيق، بل تعمل على التوصل إلى اتفاق يضمن استمراره في البلاد.

وأشار ترامب إلى أن هناك تقدمًا كبيرًا في المفاوضات، وأن الصفقة قد تكون قريبة من التوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي سياق متصل، ذكرت شبكة "ABC" أن شركة "وول مارت" تدرس الانضمام إلى الصفقة، وهو ما قد يسهم في تعزيز فرص إتمام الاتفاق قريبًا.

ويواجه تطبيق "تيك توك" خطر الحظر في الولايات المتحدة إذا لم تتم الموافقة على الصفقة بحلول 5 أبريل الجاري. وكان التطبيق قد توقف عن العمل لبضع ساعات في يناير الماضي، قبل أن يوقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يؤجل تطبيق قانون يطلب من شركة "بايت دانس" الصينية بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.