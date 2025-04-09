ترامب: لا أتصور زيادة الرسوم الجمركية على الصين أكثر من ذلك وسأتصل برئيسها

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه ليس قلقا بشأن اندلاع حرب تجارية مع الصين، مشيرا إلى أنه يعتقد أن إدارته ستتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في نهاية المطاف.

وأوضح ترامب، أنه سيجري اتصالا في نهاية المطاف مع الرئيس الصيني شي جين بينج وسيتوصلا لاتفاق، مؤكدا أنه لا يتصور أن على إدارته زيادة الرسوم الجمركية على الصين أكثر مما هي عليه الآن.

وشدد ترامب، على أن "أمريكا أولا وأعتقد أن علينا أن ننظر في مصلحة جميع الدول"، موضحا أن الأسواق الآن في وضع رائع جدا.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن دول العالم تتصل بواشنطن لأنها بحاجة إلى الأسواق الأمريكية، لأن الولايات المتحدة المكان الأفضل لإبرام الصفقات.

وأكدت ليفيت، أنه إذا استمرت الصين في التصعيد، فسترفع واشنطن الرسوم الجمركية عليها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر رفع التعرفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذلك بسبب ما وصفه بـ"عدم احترام الصين لأسواق العالم".

وأوضح ترامب ،أن على الصين أن تدرك أن "أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستغلالية".

وأشار الرئيس الأمريكي على "تروث سوشيال" أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلين عن الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة التجارة ووزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري، للتفاوض حول قضايا تشمل التجارة، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملة، والحواجز غير النقدية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الدول "لم تتخذ أي إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، بناءً على اقتراحي القوي"، معلنًا أنه "وافق على فرض تجميد مؤقت للتعرفة لمدة 90 يومًا، مع تعرفة متبادلة مخفضة تصل إلى 10% فقط خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يسري أيضًا بشكل فوري".

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بقوله: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع".

وفي وقت سابق، تعهدت الصين باتخاذ "إجراءات حازمة وفعالة" لحماية حقوقها ومصالحها بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 104% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ، الأربعاء.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لا تزال الولايات المتحدة تفرض تعريفات جمركية تعسفية على الصين وتمارس ضغوطًا شديدة بلا هوادة. تعارض الصين بشدة ولن تقبل أبدًا مثل هذا السلوك الاستبدادي والمتنمر".

وأضاف لين: "إذا تجاهلت الولايات المتحدة مصالح كلا البلدين والمجتمع الدولي وأصرّت على شن حرب تعريفات وحرب تجارية، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية".

كان من المقرر زيادة الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية بنسبة 34%، الأربعاء، كجزء من حزمة التعريفات الجمركية "المتبادلة" لترامب. لكن الرئيس أضاف 50% أخرى بعد أن رفضت بكين التراجع عن وعدها بفرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 34% على السلع الأمريكية بحلول ظهر الثلاثاء.

كما وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا، الثلاثاء، يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي تقل قيمتها عن 800 دولار أمريكي ثلاث مرات.