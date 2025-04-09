ترامب: الرئيس الصيني صديقي وأنا معجب به

القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في ظل تصاعد التوترات التجارية بين البلدين.

وقال ترامب اليوم بعد سؤاله من قبل صحفي حول ما إذا كان سيقبل بالحديث أو الاجتماع مع الرئيس الصيني: "بالطبع، هو صديقي. أنا معجب به" وأضاف: "بالطبع، سألتقي به".

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن رفع معدلات التعريفات الجمركية على الصين إلى 125% بعد أن فرضت بكين تعريفات انتقامية على البضائع الأمريكية. وأشار الرئيس الأمريكي في حدث آخر في البيت الأبيض اليوم إلى أنه يعتقد أن "الصين ترغب في إبرام صفقة".

وأثناء الإجابة على أسئلة الصحفيين بعد توقيعه بعض الأوامر التنفيذية، قال ترامب إن اليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى "هنا ونحن نحاول رؤيتهم"، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد المسؤولين من تلك البلدان في واشنطن أو إذا كانت هناك اجتماعات تم جدولتها.

ومع ذلك، أشار ترامب في الأيام الأخيرة إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية كانتا ترسلان ممثلين إلى الولايات المتحدة للتحدث عن صفقة.

وأضاف ترامب: "الجميع يريد إبرام صفقة، في الواقع. نحن نريد أن نفعل ما هو صحيح لبلدنا، وأيضًا نريد أن نفعل ما هو صحيح للعالم".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر رفع التعرفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذلك بسبب ما وصفه بـ"عدم احترام الصين لأسواق العالم".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "يسري هذا القرار بشكل فوري".

وأوضح ترامب، أن على الصين أن تدرك أن "أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستغلالية".