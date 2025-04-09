بلجيكا.. الشرطة تفكّك شبكة يشتبه بتورطها في الاتجار بالبشر

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت السلطات البلجيكية، الأربعاء، تفكيك شبكة يشتبه بتورطها في الاتجار بالبشر كانت تمارس نشاطها من العاصمة بروكسل.

ووفق تقرير الشرطة، يُشتبه في أن عدة متهمين من الصين قد استغلوا جنسيا نحو 30 امرأة صينية.

وأفاد تقرير الشرطة بأن "الضحايا كن يعملن في مجال الدعارة الخاصة في أماكن مختلفة من البلاد".

وأشار التقرير إلى أنه تم استجواب 7 مشتبه بهم في منتصف مارس بعد 16 عملية تفتيش لمنازل في مواقع مختلفة في بلجيكا، وقد أصدر قاضي تحقيق مذكرات اعتقال بحقهم.

وقالت الشرطة إن التحقيق بشأن الشبكة بدأ في مايو من العام الماضي ولا يزال مستمرا.

وذكرت الشرطة أن الضحايا كن يغيرن أماكن عملهن بانتظام وكن معروفات أيضا في هولندا.