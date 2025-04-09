إسرائيل ردًا على ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية "وهمية" هو مكافأة للإرهاب

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، إن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية "وهمية" من أي دولة مكافأة للإرهاب وتعزيز لحماس.

تأتي تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، على ضوء إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام باريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكرون، إن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

وفي مقابلة على قناة "فرانس 5"، قال ماكرون: "علينا التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. سنقوم بذلك خلال الأشهر المقبلة".

وأكد ماكرون، أن قراره لن يكون في إطار إرضاء أي طرف معين، لكنه سيكون "عادلا"، وفق وصفه، موضحا أن باريس تسعى لأن تكون جزء من "الديناميكية" الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نهدف لترؤس ذلك المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل، إذ سيمكننا ذلك من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع عدّة أطراف".

وكان الرئيس الفرنسي شارك الأسبوع الجاري، في اجتماع ثلاثي مع نظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، بحث وقف إطلاق النار في غزة ودعم الخطة العربية، في مواجهة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع.