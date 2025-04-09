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قُبيل محادثات عمان.. إيران: صناعتنا النووية لن تتوقف

10:48 م الأربعاء 09 أبريل 2025

رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي

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وكالات

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إن التهديدات الأمريكية قبل المفاوضات حرب نفسية تهدف لانتزاع تنازلات من طهران.

وأكد إسلامي، أن إيران ستخوض مفاوضات مشرّفة ولن تتراجع أمام القوى الكبرى، لافتا إلى أن "المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم مجرد دعابة وصناعتنا النووية لن تتوقف".

وأوضح إسلامي، أن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران هي الأكثر في العالم، مشيرا إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي سيزور إيران في غضون 10 أيام.

وبحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن طهران وواشنطن ستجريان محادثات في سلطنة عمان يوم السبت المقبل.

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رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إيران لن تتوقع عن صناعتها النووية انتزاع تنازلات من طهران مفاوضات عمان
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