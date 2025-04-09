بعد قرارات ترامب.. دولة كُبرى تحذر رعاياها من السفر إلى أمريكا

القاهرة- مصراوي

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية يوم الأربعاء، تنبيهًا للمخاطر للمواطنين الصينيين الذين يخططون لزيارة الولايات المتحدة، مشيرة إلى التراجع الأخير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف بشأن الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير. من قبل جلوبال تايمز.

ونصح الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والسياحة الصينية المسافرين بتقييم المخاطر المحتملة بشكل شامل، وتوخي الحذر عند وضع خطط السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قرر رفع التعرفة الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، وذلك بسبب ما وصفه بـ"عدم احترام الصين لأسواق العالم".

وأضاف ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "يسري هذا القرار بشكل فوري".

وأوضح ترامب ،أن على الصين أن تدرك أن "أيام استغلال الولايات المتحدة ودول أخرى لم تعد مقبولة أو قابلة للاستمرار"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستغلالية".

وأشار الرئيس الأمريكي على "تروث سوشيال" أن أكثر من 75 دولة تواصلت مع ممثلين عن الولايات المتحدة، بما في ذلك وزارة التجارة ووزارة الخزانة ومكتب الممثل التجاري، للتفاوض حول قضايا تشمل التجارة، والتعريفات الجمركية، والتلاعب بالعملة، والحواجز غير النقدية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الدول "لم تتخذ أي إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة، بناءً على اقتراحي القوي"، معلنًا أنه "وافق على فرض تجميد مؤقت للتعرفة لمدة 90 يومًا، مع تعرفة متبادلة مخفضة تصل إلى 10% فقط خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن هذا القرار "يسري أيضًا بشكل فوري".

وختم الرئيس الأمريكي منشوره بقوله: "شكرًا لاهتمامكم بهذا الموضوع!".

ومن جانبها، تعهدت الصين باتخاذ "إجراءات حازمة وفعالة" لحماية حقوقها ومصالحها بعد دخول رسوم جمركية بنسبة 104% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية حيز التنفيذ، الأربعاء.