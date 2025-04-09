مسؤول إسرائيلي: سنبني منظومة للتنسيق مع تركيا بشأن وجودها في سوريا

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الأربعاء، إن ثمة اتصالات بين إسرائيل وتركيا بخصوص التوترات على الأراضي السورية.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب ستبني منظومة للتنسيق مع تركيا على نسق المنظومة مع روسيا أثناء وجودها في سوريا.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن ضباط أتراك وإسرائيليون يناقشون إنشاء آلية لفض الاشتباك بين الجيشين في سوريا.

وأشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه إلى أنه يجب إضافة إسرائيل لاتفاقيات تجنب الاشتباك التي عقدتها أنقرة مع روسيا وأمريكا وإيران في سوريا، مؤكدا أنه يمكن تشكيل آلية عدم الاشتباك مع إسرائيل و"قطع علاقتنا معها سببه الحرب على غزة".

وأوضح فيدان، أن هناك اتصالات فنية مع إسرائيل لتجنب الصراع في سوريا وهي محصورة في هذا الإطار فقط، مؤكدا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

وأكد فيدان، أن تركيا قطعت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع في فلسطين، موضحا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى العالم بأسره بدعم أمريكي.