إعلان

ماكرون: فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل

09:23 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن فرنسا قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل.

وفي مقابلة على قناة "فرانس 5"، قال ماكرون: "علينا التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. سنقوم بذلك خلال الأشهر المقبلة".

وأكد ماكرون، أن قراره لن يكون في إطار إرضاء أي طرف معين، لكنه سيكون "عادلا"، وفق وصفه، موضحا أن باريس تسعى لأن تكون جزء من "الديناميكية" الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نهدف لترؤس ذلك المؤتمر مع المملكة العربية السعودية في يونيو المقبل، إذ سيمكننا ذلك من الاعتراف بالدولة الفلسطينية مع عدّة أطراف".

وكان الرئيس الفرنسي شارك الأسبوع الجاري، في اجتماع ثلاثي مع نطيره المصري عبد الفتاح السيسي والأردني الملك عبد الله الثاني في القاهرة، بحث وقف إطلاق النار في غزة ودعم الخطة العربية، في مواجهة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلا عن إعادة فتح المعابر لإدخال المساعدات إلى القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا فلسطين الاعتراف بالدولة الفلسطينية باريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)