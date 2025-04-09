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تركيا: هناك اتصالات فنية مع إسرائيل لتجنب الصراع في سوريا

09:05 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

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وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدى العالم بأسره بدعم أمريكي.

وأشار فيدان، إلى أنه يجب إضافة إسرائيل لاتفاقيات تجنب الاشتباك التي عقدتها أنقرة مع روسيا وأمريكا وإيران في سوريا، مؤكدا أنه يمكن تشكيل آلية عدم الاشتباك مع إسرائيل و"قطع علاقتنا معها سببه الحرب على غزة".

وأوضح فيدان، أن هناك اتصالات فنية مع إسرائيل لتجنب الصراع في سوريا وهي محصورة في هذا الإطار فقط.

وأكد فيدان، أن تركيا قطعت علاقاتها التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الوضع في فلسطين، موضحا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة للتوصل إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا.

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هاكان فيدان وزير الخارجية التركي نتنياهو إسرائيل أمريكا الصراع في سوريا
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