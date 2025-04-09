وزير الخزانة الأمريكي: لا نسمي ما يحدث بـ"الحرب الاقتصادية" والصين هي التي بدأت بالتصعيد

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن وقف الرسوم الجمركية بشكل مؤقت يمنح الوقت للمفاوضات، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب هو الذي اتخذ القرار بشأن الرسوم الجمركية اليوم.

وأكد بيسنت، أن الوقف المؤقت للرسوم الجمركية لم يكن بسبب ما جرى في أسواق البورصة، موضحا أن الولايات المتحدة لا تسمي ما يحدث بالحرب الاقتصادية والصين هي التي بدأت بالتصعيد.

وأشار بيسنت، إلى أن واشنطن تريد التفاوض مع الدول الأخرى بشأن الاتفاقات التجارية بحسن نية، لافتا إلى أن أسواق البورصة تبحث عن الاستقرار.

وأوضح بيسنت، أن واشنطن ستتفاوض بحسن نية وتتوقع أن يفعل الشركاء ذلك أيضا وسترى ما ستفعله الصين، مؤكدا أن ما ستقوم به الصين سيؤثر على اقتصادها وليس على اقتصاد الولايات المتحدة.

وشدد وزير الخزانة الأمريكي، على أن الصين أثبتت أنها الطرف السيئ و"رسالتنا ألا تبادروا إلى إجراءات انتقامية ضدنا"، مشيرا إلى أن هناك اختلال توازن احتاج إلى عقود لأن يتبلور بهذا الشكل.

وأضاف بيسنت: "الصين أظهرت نفسها للعالم ونحن على استعداد للتعاون مع حلفائنا وشركائنا التجاريين".