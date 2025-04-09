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وزير الخزانة الأمريكي: سنكافئ الدول التي لم تقم بأي إجراءات انتقامية ضدنا

08:14 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

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وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب دفعت أكثر من 75 دولة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد واشنطن للاستماع إلى الدول التي لم تقم بأي إجراءات انتقامية ضدها.

وأوضح بيسنت، أن واشنطن ستكافئ الدول التي لم تقم بأي إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الوقف المؤقت للرسوم الجمركية يشمل كندا والمكسيك.

وأشار بيسنت، إلى أن الإدارة الأمريكية ستعمل على التوصل لحل بشأن التجارة مع شركائها، مضيفا "دول العالم تتصل بنا لأنها بحاجة إلى أسواقنا ونحن المكان الأفضل لإبرام الصفقات".

وكشف وزير الخزانة الأمريكي، أن واشنطن تلقت اتصالات من حلفائها الذين يريدون التفاوض بنيات حسنة والصين هي التي تواصل التصعيد، موضحا أنه يتوقع أن يتصل بهم مزيد من الدول من أجل التوصل لاتفاقات تجارية.

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