أمريكا تفرض عقوبات على إيران قبل أيام من محادثات عمان

القاهرة- مصراوي

فرضت إدارة ترامب عقوبات استهدفت برنامج إيران النووي الأربعاء، قبل أيام فقط من بدء المحادثات بين واشنطن وطهران في عمان.

وتستهدف الجولة الأخيرة من العقوبات خمسة كيانات وشخص واحد في إيران متهمين بدعم برنامجها النووي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان إن "سعي النظام الإيراني المتهور لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، وستواصل وزارة الخزانة الاستفادة من أدواتنا وسلطاتنا لتعطيل أي محاولة من جانب إيران لدفع برنامجها النووي وأجندتها الأوسع لزعزعة الاستقرار".

حتى مع سعي الرئيس دونالد ترامب للحوار مع إيران، واصلت إدارته حملة الضغط الأقصى للعقوبات التي بدأت في ظل ولايته الأولى.

وفي مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست، قال وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إن إصرار الإدارة على استئناف سياسة الضغط الأقصى "قبل أي تفاعل دبلوماسي" زاد من انعدام ثقة إيران وشكوكها بشأن صدق النوايا الأمريكية.