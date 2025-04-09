إعلان

إعلام عبري: الجيش يهدد بفصل حوالي 1000 طيار لمطالبتهم بوقف الحرب

07:26 م الأربعاء 09 أبريل 2025

قائد سلاح الجو الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يهدد بفصل 970 طيارا ما لم يسحبوا رسالة طالبوا فيها بوقف الحرب بغزة لأنها تخدم مصالح سياسية.

وكان الطيارون أعربوا عن معارضتهم لاستمرار الحرب في غزة، مؤكدين أن استمرارها لم يعد يخدم الأهداف الأمنية بل أصبح أداة مصالح سياسية.

وبعث الطيارون برسالتهم إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار، حيث أكدوا فيها أن استمرار الحرب لم يعد يسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، كما سيؤدي إلى مقتل الأسرى بغزة ومزيد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن استنزاف قوات الاحتياط.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي هدد بوقف كل من يوقع عليها بالوقف عن الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير حضر اجتماعا بخصوص ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار جيش الاحتلال الإسرائيلي تهديد بفصل حوالي 1000 طيار الأسرى بغزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)