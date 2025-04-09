العدل الدولية تعقد جلسة استماع علنية يوم 28 أبريل بشأن التزامات إسرائيل

وكالات

قالت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، إنها ستعقد جلسات استماع علنية بشأن التزام إسرائيل بوجود منظمات أممية بالأراضي الفلسطينية.

وأشارت العدل الدولية، إلى أنها ستعقد جلسات استماع علنية في ما يخص الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت العدل الدولية في بيان، أن من المقرر عقد الجلسات في الفترة بين 28 أبريل و2 مايو المقبل، في مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت المحكمة الدولية، أن 40 دولة ليس من بينها إسرائيل، إلى جانب 4 منظمات دولية وإقليمية أكدت اعتزامها المشاركة في المرافعات الشفهية أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا في اليوم الأول من الجلسة، بينما ستتحدث عشرات الدول الأخرى بما فيها تركيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، فضلا عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.