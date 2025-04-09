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رئيس الوزراء الأوكراني: نتفاوض مع أمريكا بشأن اتفاقية المعادن ونتطلع إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي

06:46 م الأربعاء 09 أبريل 2025

رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال

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وكالات

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه يُتعين تطوير الصناعات الدفاعية في الاتحاد الأوربي بمشاركة أوكرانية، موضحًا أن مواصلة الدعم الأوروبي والتسهيلات الأوروبية لكييف أمر أساسي من أجل تعزيز قدراتها.

وأكد رئيس الوزراء الأوكراني في تصريحات له، أنه جاري التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية المعادن ولدى كييف خطوط حمراء يفرضها الدستور، مضيفًا: "نأمل أن تفضي مناقشاتنا مع الولايات المتحدة بشأن المعادن إلى اتفاقية شراكة بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وأشار " دينيس"، إلى أن كييف تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنها أجرت التغييرات التشريعية المطلوبة التي تتيح لها الانضمام، وموضحًا أن هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لها ويعود بالنفع على الجانبين.

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