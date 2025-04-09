سيناتور أمريكي: اقتصادنا سيشهد دمارًا هائلًا إذا استمرت تعريفات ترامب الجمركية

وكالات

أكد السيناتور الأمريكي ديك دوربين، الأربعاء، أن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد دمارا هائلا إذا استمرت تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وشدد دوربين، على أن التعريفات الجمركية المضادة من الصين ستلحق ضررا كبيرا بالأمريكيين.

بدوره، دعا عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ريتشارد نيل، الكونجرس للوقوف أمام الرئيس دونالد ترامب وحربه التجارية غير الدستورية والأغبى في التاريخ.

وأشار نيل، إلى أن ترامب ألحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة خلال 79 يوما فقط إضافة إلى احتمالات الركود المتزايدة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الصين إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، حسبما أورد موقع "كلاش ريبورت".

وجاء القرار الصيني، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بنسبة 104% على السلع الصينية الموردة إلى الولايات المتحدة.