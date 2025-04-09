وزير التجارة الهندي: الهند وأمريكا تضررتا من ممارسات الصين التجارية غير العادلة

وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا وزير التجارة الهندي بيوش جويال، الأربعاء، إن الشركات المصنعة في الهند والولايات المتحدة تضررت من ممارسات الصين التجارية غير العادلة.

وأكد جويال، أن الهند تتواصل بشكل دائم مع الولايات المتحدة وستعمل على إزالة الرسوم الجمركية الإضافية في الأيام القادمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الصين إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، حسبما أورد موقع "كلاش ريبورت".

وجاء القرار الصيني، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بنسبة 104% على السلع الصينية الموردة إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، إن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.