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نائب أمريكي يدعو الكونجرس لمواجهة حرب ترامب التجارية "غير الدستورية"

06:22 م الأربعاء 09 أبريل 2025

ترامب

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وكالات

قال عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ريتشارد نيل، الأربعاء، إنه حان الوقت للكونجرس للوقوف أمام الرئيس دونالد ترامب وحربه التجارية غير الدستورية والأغبى في التاريخ.

وأكد نيل، أن ترامب ألحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة خلال 79 يوما فقط إضافة إلى احتمالات الركود المتزايدة.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، أن الصين الآن تدفع رسومًا جمركية تبلغ 104%.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الصين إنها ستفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 84% على السلع الأمريكية اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، حسبما أورد موقع "كلاش ريبورت".

وجاء القرار الصيني، ردًا على الرسوم الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بنسبة 104% على السلع الصينية الموردة إلى الولايات المتحدة.

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