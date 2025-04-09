مسؤولون إسرائيليون: الجيش حاول تصفية قائد كتيبة الشجاعية ونتائج الهجوم ما تزال مجهولة

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مصادر أمنية، الأربعاء، إن سلاح الجو حاول تصفية قائد كتيبة الشجاعية، مشيرة إلى أن نتائج الهجوم ما تزال مجهولة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ أكثر من 45 غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة داخل قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن تصعيد جديد يقوده سلاح الجو بتنسيق مع جهاز الشاباك والاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مصادر مطلعة زعمها، أن الغارات طالت مواقع لإنتاج الأسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ قيد الجهوزية، إضافة إلى مبانٍ عسكرية ومستودعات للأسلحة.

في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هذا التصعيد، واعتبرته تهديدًا مباشرا لحياة الأسرى الإسرائيليين في غزة. وقالت الحركة في بيان رسمي إن القصف الإسرائيلي المتواصل لا يخدم أي مسار تفاوضي، بل يعكس "نزعة انتقامية وحشية" تستهدف المدنيين دون تمييز، محذرة من أن استمرار القصف قد يؤدي إلى مقتل الأسرى.

كما دعت حماس المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف العدوان المتصاعد على القطاع، مؤكدة أن التصعيد الحالي يفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة، ولا يحقق أي مكاسب عسكرية حقيقية لإسرائيل.