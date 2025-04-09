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على هامش "عملية الخرطوم".. وزير الخارجية يلتقي نظيره السوداني بالقاهرة

05:13 م الأربعاء 09 أبريل 2025

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى

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(وكالات)

استقبل وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، وزير خارجية السودان علي يوسف الشريف، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري لعملية الخرطوم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، مشدداً على وقوف مصر بجانب السودان، ودعمها لأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة الأراضي السودانية، كما تناول الجانبان المستجدات الأخيرة فى السودان الشقيق وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في كافة أنحاء البلاد.

واستعرض الجانبان تطورات الجهود الرامية لدعم السودان على المستويين الإقليمي والدولي، وسبل المساعدة في التخفيف من التداعيات الإنسانية.

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بدر عبد العاطي وزير خارجية السودان وزارة الخارجية
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